2019年8月在鳥棲砂岩退役的前西班牙前鋒費蘭度托利斯，周二突然於IG上暗示自己將會復出，並且於周五公佈去向。直至周五費托終於在IG上載一條短片，原來復出一事只是開玩笑，事實是為一間西班牙玩具商拍攝一段短片，宣傳5月28日的世界遊戲日。

費托自從於周二在IG暗示自己復出一事之後，隨後又上載一段在20年前為馬德里體育會踢地標戰的片段，因此引起了不少球迷的猜測以及期待。不過原來這通通是費托與球迷開的一個玩笑，周五費托在IG終於作出回應：「最近幾天收到大家的關注及支持，實在令我感動。今天是世界遊戲日，我要做所有孩子最喜歡的事情，就是玩耍。這對於所有人而言也是很好的一日，我想展示出玩耍對於生日，特別是孩子的重要性，永遠不要停止玩耍。」

在費托宣佈自己無緣復出之後，有不少球迷就留言表達了失望之情：「非常失望，過去我一直都在幻想有一日看見你在足球場上比賽。」、「我真的以為你會再為馬體會效力。」

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