周中兩場澳職都中晒盤，推介獅吼同鳳凰，唔單止開晒下盤，連波都贏埋，本身咁順都想繼續講澳職，但係見到日職周中比賽結果非常吊詭，咁好玩不如周末都返嚟日本走一轉。

今周日職大波一定係下星期日場川崎前鋒（圖）對鹿島鹿角；為咗準備亞冠盃，前鋒近期表現非常不穩，對上一場對下游分子湘南比馬都唔能夠全取三分，以佢哋堂堂冠軍真係失望，特別上仗對比馬，要靠下半場換番入主力前鋒李安度達美奧，先1:1逼和對手。教練鬼木達排出兩套陣容應付各項賽事，似乎二線陣容唔係好夠踢，下個月亞冠盃開波，鬼木達真係要好好諗定點安排。

鹿島鹿角暫時都仲係處於中游，不過換教練後慢慢爬番上嚟，周中再贏大阪櫻花，近6場聯賽贏5場；從陰謀論睇，前鋒喺聯賽已經帶甩成條街，目標日職同亞冠盃雙料冠軍，絕對唔過份，不過唔想成為亞洲其他球隊眾矢之的，可以預期佢哋呢期聯賽一定示人以弱，初盤前鋒讓到一球，睇死佢再和一場，下盤要硬，再追多個「細」。

下星期日另一場神戶勝利船主場對鳥棲砂岩，真係引用黃興桂嘅金句，用蔗渣價錢踢出燒鵝嘅味道，鳥棲砂岩呢隊蔗渣，冇咩大牌外援頂級國腳，但就踢到第三位，已經七場聯賽不敗，神户反而就似燒鵝，又有恩尼斯達、華美倫，不過講真，佢哋仲有幾多貨吖，呢場波神戶要讓平/半，留意埋陣容，如果恩尼斯達有份踢，信我買下盤，不要問只要信，因為有佢，隊波就好慢。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。