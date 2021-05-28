曼聯周三在歐霸盃決賽，戰至互射12碼階段以10:11不敵維拉利爾，痛失錦標。紅魔門將迪基亞除了未能救出任何一球，更於主射第11輪時宴客。有英國傳媒指，其實迪基亞本有機會成為贏波功臣，但他卻未有依照教練提供的「貓紙」撲救，最終令到球隊落敗，但亦有心理學專家指出，在擲毫贏出後讓對手先射的般奴費南迪斯（B費），才是曼聯飲恨的罪魁禍首。

曼聯與維拉利爾周三在法定時間踢成1:1平手，加時後仍然未分高下，最終要以互射12碼決勝。《太陽報》指，曼聯教練在「PK戰」展開前，把一將「貓紙」交給迪基亞，指示他在面對每一位對手時，應該向哪個方向撲救。不過，當賽事進入突然死亡階段後，迪基亞卻三度違反指令，當中射到第六輪時，他並未有遵照指示留在中間，反而撲向左邊，結果摩西斯高美斯真的射中間入網，埋下曼聯輸波的伏線。

不過，身為倫敦政治經濟學院教授的心理學專家柏拉斯奧斯靴達就認為，以隊長身份出戰的B費，在擲毫贏出後讓維拉利爾先射，亦是曼聯落敗的關鍵因素。他指從自己以往的研究顯示，後射一隊的球員，往往要承受更大的心理壓力，所以勝算會降低20個百分點。「我以為球壇大部份人都會知道，或者是能有這種直覺，（先射）會有60:40的優勢。」柏拉斯奧斯靴達對《每日郵報》說。「B費將這20個百分點優勢拱手讓予維拉利爾，我真的十分震驚。」

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