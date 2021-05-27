歐洲賽在本周煞科，車路士和曼城將聯手上演歐聯決賽，這場英超內戰會在下周日凌晨一決高低。另一邊廂，日前維拉利爾和曼聯在歐霸決賽打和1:1完場後，進行了11輪12碼才能定出勝負，非常緊張刺激，當中亦不乏12碼的教材和細節，值得研究一番。

賽後有不少報道關於曼聯在12碼中的犯錯，亦有說維拉利爾賽前沒有準備等。再一次，足球沒有如果，只有結果。的確，如果曼聯般奴費南迪斯擲毫時選擇射先，或許就贏了；如果出甸恩軒達臣，或許就贏了；如果迪基亞不參考貓紙，或許就贏了。筆者認為，21個球員製造出21球高質的12碼，而且全部射入，到作為最後一個的守門員迪基亞而言，壓力是無比之大，加上對上11輪都未能撲出一球，信心更低，射失了也是非戰之罪，要怪的寧願怪自己在90分鐘的表現未能反勝對手。

在22球12碼中，我們經常談及的角度和力度都明顯處理得很好，即使多球被雙方守門員捉到路，都依然憑勁度而入網。部份球員信心十足，由擺波到助跑，以至起腳，都毫無破綻，例如桑馬達和卡雲尼，根本是教材式示範，射到後來雙方都開始派後防球員施射，即使明顯技術未算最好，有些更完全不望守門員，但有信心和力度，依然能取得入球。值得一讚的是拉舒福特，在如此緊張的關頭仍處理得非常冷靜，用碎步讓守門員先起動，觀察入微，眼神堅定，最後起腳亦是角度力度十足，射向守門員撲的反方向。儘管不少球員都有利用此等例如碎步、窒步、射中間等策略，但在生死關頭不少都會選擇用較安全的方法。

「12碼一係入一係唔入」，其實當中包含很多的準備、功課、細節，成功非僥倖，所以筆者寧願選擇不相信維拉利爾說完全沒有準備。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報