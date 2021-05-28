世界排名第一的祖高域，周四在貝爾格萊德網球公開賽，只花了56分鐘，便以6:1、6:0擊敗阿根廷球手哥利亞，取得個人職業生涯第952場勝利，壓倒得951勝的阿根廷名宿維拉斯，獨攬公開年代（Open Era）勝仗榜第五位，跟排第四的拿度只差70勝。

「今仗的表現很好。」在主場出戰的祖高域說。「就算不是我今年打得最好的一仗，也大概時其中一場。從得到第一分開始，我在場上就覺得很好。」這位34歲老將直言，不能期望每場都可以有如此高水準的演出，但今仗的表現無疑進一步加強了他的信心。

祖高域在四強的對手，將會是透過外圍賽晉級的馬田。這位斯洛伐克球手在另一場八強賽事，苦戰了2小時25分鐘，才以3:6、6:4、6:4反勝塞爾維亞的拿祖域。

公開年代網壇勝仗榜

第1位：干納斯（1274勝）

第2位：費達拿*（1243勝）

第3位：蘭度（1068勝）

第4位：拿度*（1022勝）

第5位：祖高域*（952勝）

註：只列前5位，有＊者為現役球員

資料來源：《蘋果》資料室

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