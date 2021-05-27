紐約人宣佈，無限期禁止一名周三在該隊對鷹隊之戰中途，於場邊向客軍後衞T楊格（Trae Young）吐口水的球迷，進入麥迪遜廣場花園球場（MSG）。

「經過調查之後，我們證實了這位本身並不是季票持有人球迷，曾向T楊格吐口水。因為這個原因，他將會無限期被禁止進入MSG。就着這位球迷的行為，我們向T楊格及鷹隊上下道歉。我們的場地絕不接受及容忍此等行為，並已將資料交予相關當局處理。」紐約人周四發聲明說。

不過，T楊格已表明不會就事件採取追究行動。「我們很感謝MSG就事件的處理，T楊格會繼續專注於隊友及第三回合賽事上。」T楊格的經理人韋克斯（Omar Wilkes）說。

這宗事件發生於季後賽東岸首圈第二回合，紐約人在主場對鷹隊之戰。當日比賽到第四節尚餘8分34秒，T楊格正準備開界外球之際，在場邊的一名觀眾突然向他吐口水，而有關片段亦在社交網絡上瘋傳。

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