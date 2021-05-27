22歲的鷹隊明星控衞T楊格在今季首嘗出戰季後賽滋味，經過首兩場比賽表現相當不俗，2場皆取得至少30分。首戰完場前投入絕殺球擊敗紐約人，再向主場球迷做出頗有挑釁味道的手勢，到周三比賽難免變成麥迪遜花園球場的「頭號公敵」，有紐約人球迷更作出有組織性的柴台行為。

人生季後賽初體驗攻入32分後，楊格在周三比賽個人表現仍然甚佳，整體投射以至三分球命中率皆逾五成，全場20射11中得30分。在G2賽前紐約人主場上有球迷接到單張，上面寫着要以「Trae是禿子」（下圖）作為口號去攻擊楊格，針對他年少脫髮的問題。楊格在整場比賽都受到紐約人球迷謾罵，對此主隊控衞戴歷路斯回應說，這行為已是非常溫柔：「楊格上仗表現出色，球迷當然才會有如此反應，籃球世界本該是這樣，應該讓氣氛升至頂點。」

楊格被視為NBA新世代將主宰籃壇的球星之一，進攻能力無疑屬頂級，甚至有人看好他的能力足以與勇士射手史堤芬居里（Stephen Curry）相提並論，不過二人最大分野是在防守能力上，楊格有球在手單打獨鬥表現出色，但無球或防守時的水準卻相當一般，他在上季的防守指數（DEFRTG）在聯盟排名處於下游，今季雖稍有進步惟仍不算太理想。

文：何西