香港足球代表隊今午續在將軍澳足球中心操練為2022年世界盃亞洲盃外圍C組餘下三場硬仗備戰，而民政事務局體育專員楊德強到場觀操，並透露東方龍獅及理文的港足代表回港隔離期間可如常參與球隊的訓練及出戰亞協盃J組分組賽。

港足明晚起程到巴林，準備餘下改為賽會制的世盃外，而大軍月中返港，東方及理文的港腳返港後還要應付在港舉行亞協盃J組，不過，足總一直未有正面回應如何處理東方及理文球員返港隔離期間是否「禁足」球場。

民政事務局體育專員楊德強今午到足球中心觀看港隊操練，而開操前先為球隊「打打氣」，並透露東方和理文港腳可於酒店隔離期間外出訓練和比賽。楊德強謂：「港足職球員回港後均要到酒店隔離，但政府目前同意東方和理文球員獲准每天出外訓練和比賽，而亞協盃將按計劃於下月底在港進行。」亞協盃將有機會繼續讓球迷入場觀戰。

港隊明午操練後，晩上便會起程到巴林，備戰下月初至中對伊朗、伊拉克及巴林的最後三場外圍賽，而港隊及傑志隊長黃洋表示：「今次比賽一定期望爭取最好成績，每次代表港隊作賽，都很珍惜港隊球員這個身份，知道自己的責任，尤其是這個世界盃外圍賽比賽，希望外界對港足未來抱大有希望。我們很懷念主場作賽的氣氛，亦能給對手很大壓力。現在作客巴林的環境，我們預期將會很困難，但各隊遇到同樣情況，要取勝就要看哪一隊的鬥志更強。」

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