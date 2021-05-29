「籃球之神」佐敦（Michael Jordan）名成利就後不忘回饋社會，經常做善事幫助有需要的人士，尤其致力黑人的發展。周五他就宣佈與旗下的運動品牌Nike Jordan Brand捐出100萬美元（約7,760萬港元），予美國傳統黑人大學的莫爾豪斯大學（Morehouse College），促進該校的新聞及體育相關學科的發展。

莫爾豪斯是美國其中一間只收黑人男生的傳統大學，佐敦希望與該名畢業生之一、荷里活導演兼紐約人忠實粉絲Spike Lee合作捐款，豐富該校的新聞及體育系的資源。學校接收到善款後，也發出新聞稿表示款項會用於資助獎學金、科技發展和教育活動：「莫爾豪斯感激佐敦和Jordan Brand投資在這群出色黑人的教育方面上，我們會確保體育新聞都會以平等、平衡及真相的角度出發，以及考慮到美國歷史上的黑人背景和經驗。」

佐敦亦表示：「在現今社會，教育是學習黑人歷史路上不可或缺的一環，我們希望幫助到社會明白到黑人過去的真實故事，然後再向後代傳遞下去，令我們的未來更加光明。」該校的新聞及體育學系已產生超過80位黑人畢業生，投身在傳媒及體育行業。

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