前兩仗均後備出場的戴歷路斯（Derrick Rose），周五在NBA季後賽東岸首圈第三回合，以正選姿態攻入30分，但作客的紐約人仍以94:105不敵鷹隊，場數落後1:2。

戴歷路斯在開賽初段手風甚順，紐約人頭19分當中，就有11分是由他取得。這位32歲控衞全場上陣39分鐘，21投13中，合共得到30分，外加6個籃板球及5次助攻，表現神勇。可惜的是，紐約人其餘球員狀態欠佳，蘭度爾（Julius Randle）雖有14分及11個籃板球，但其實他15次起手只中兩球，而9投2中的RJ巴列特（RJ Barrett）亦僅得9分進賬。

鷹隊方面，上場作客被紐約人球迷吐口水「招呼」的T楊格，今仗攻入了全隊最高的21分，並交出14次助攻，卡比拿（Clint Capela）亦有13分及12個籃板球。鷹隊是役有七名球員得分達到雙位數，整體投射命中率及三分球命中率，分別高達51.9%（81投42中）及59.3%（27投16中），遠勝紐約人的35.8%（81投29）及30%（30投9中），助攻數目更比對方多一倍（28:14），成為勝負關鍵。

周日上演的第四回合賽事，將會繼續由鷹隊主場。

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