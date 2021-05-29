歐聯決賽前夕，曼城中場根度簡在集訓時疑與隊友費蘭甸奴碰撞後大腿受傷，不能繼續練習，未知會否影響他在周六一仗的披甲機會。

曼城已抵埗葡萄牙，周五在決賽場地波圖的火龍球場進行操練。片段拍攝到，根度簡在操練時感到不適，一直用手壓着他的右腿，疑撞傷他的費蘭甸奴，及後也有走到這位中場身邊了解情況。與其他教練團人員溝通過後，只見根度簡就慢慢步出球場。

不過，根度簡隨後更新了Twitter，寫着「讓我們向歐聯決賽進發！」未知是否想消除外界的疑慮。

根度簡今季由綠葉變主角，在各項賽事竟以17球成為隊內首席射手，當中歐聯就有3球斬獲，包括淘汰賽階段對慕遜加柏的16強次回合曾建功。

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