近日盛傳熱刺有意找回前年解僱的現任巴黎聖日耳門（PSG）教頭普捷天奴回巢執教，據英媒周五消息指，熱刺希望最快下周跟PSG展開會談，他們認為若然普帥回歸，將可令有意離隊的射手哈利卡尼多留效一季。

熱刺上月中旬解僱摩連奴後，委任賴恩美臣出任暫代領隊，惟始終無法改變球隊今季令人失望的表現，最終以英超第七名完季，取得新成立的歐協聯參賽席位。目前熱刺需為新球季物色領隊人選，近日就傳他們希望找普捷天奴回巢，《太陽報》周五就指球會盼最快下周一跟PSG會面，就普帥展開正式的會談。普帥於前年1月成為PSG新帥後，領軍贏過法足盃和法超盃冠軍，惟球隊於歐聯4強不敵曼城止步，最後一輪聯賽亦錯過追趕里爾的機會，最後痛失法甲錦標。有指普捷天奴亦對PSG內部運作相當不滿，認為自己在球隊缺乏控制力，並跟體育總監李安納度意見不合，意味着他來季有機會重返英格蘭球壇發展。

熱刺主席利維此前亦曾公開表示過，解僱普捷天奴是自己於足球界做過最差的決定。外界認為若然肥普回歸，他會成功說服卡尼留隊，令他覺得與其尋找新球會，倒不如在他麾下再踢一季。這位英格蘭射手今季以23個英超入球，壓倒22球的利物浦前鋒穆罕默德沙拿沙拿獨佔金靴獎，又以14次助攻成為今季英超助攻王，是位非常出色的球員。但他早前曾公開表示希望離隊，到一些有能力贏得錦標的球會，熱刺就盼以普捷天奴成為卡尼留隊的籌碼。

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