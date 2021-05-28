周六西甲豪門皇家馬德里宣佈，剛剛與拜仁慕尼黑合約到期的後衞阿拉巴，將會以自由身加盟球隊，雙方簽約5年至到2026年，至於阿拉巴將會在歐國盃結束後正式加入球隊。

自從2008年起開始效力拜仁的阿拉巴，由於多次拒絕拜仁開出的新合約，並且公開宣佈自己會在球季結束後離開拜仁，此前一直有報道指這名28歲後衞將會加盟皇馬，直至周五皇馬終於證實這個消息。根據馬卡報指，除了皇馬之外，本利物浦以及曼城同樣對阿拉巴感興趣，只不過最終這支西甲豪門開出1,050萬鎊（約1.2億港元）的年薪吸引球員加盟，而這個年薪亦與隊長沙治奧拉莫斯持平。

近日皇馬除了有教練施丹再次離隊之外，就連隊長拉莫斯的合約問題亦未解決，假如最終拉莫斯無法與皇馬續約的話，相信來季防線上的空缺就要靠新援阿拉巴去填補。

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