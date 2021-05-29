今屆歐聯決賽 堪稱是金錢對決，曼 城自2008年阿聯酋油王阿布扎比集 團入主後，13年間花逾20億鎊（約 220億港元）打造陣容，今季才首次 闖入歐聯決賽；車路士則自2003年 俄羅斯油王阿巴莫域治入主後，曾在 2012年首嘗歐聯冠軍滋味，今季更 豪花2.22億鎊打造新戰「車」，事隔 九年再闖歐洲之巔。

由於雙方都有「無限財力」支 持，兩軍球員身價不菲，其中曼城 門將艾達臣摩拉斯就花費了3,600萬 鎊，車路士更以破球壇門將轉會費 紀錄，7,200萬鎊購入阿列沙巴拿加 （Kepa），惜此子表現與身價不符， 今季再花2,100萬鎊購入艾度亞文迪 把關，單計門將一環藍戰士已花費近 億，惜文迪在英超煞科戰受傷，如未 能復出將由Kepa把關。

防線上車路士的球員身價較低， 當中堤亞高施華是免費來投，列斯占 士、安達斯基斯坦臣均是青訓產品， 隊長艾斯派古達只花球隊約800萬 鎊，最貴的只有去夏以4,500萬鎊加 盟的左閘芝維爾；反觀曼城近年銳意 整頓防線，正選守將基爾獲加、史東斯、祖奧簡斯路轉會費全部4,000萬 鎊以上，堪稱今季最佳收購的中堅魯 賓戴亞斯亦花了6,100萬鎊。

兩軍中前場球員個個身價不菲， 其中曼城領軍人物奇雲迪布尼轉會費 達6,800萬鎊，配合6,100萬鎊的馬 列斯、5,700萬鎊的史達寧、4,500 萬鎊的貝拿度施華攻堅，說藍月攻擊 線由金錢打造並不為過。

不過車路士的德國孖寶身價夏維 斯及迪姆華拿，亦分別花費了藍戰士 7,200萬鎊及4,800萬鎊，加上5,700 萬鎊的基斯甸普列錫、3,600萬鎊的 薛耶治等人，足以與曼城媲美。

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