【本報訊】東方龍獅和滿貫今晚7時15分在修頓室內場合演慈善賽，雖要戴上口罩作賽，但手術後養傷多時的藍軍後衞陳兆榮和楊睿騏（Ricky）也準備好復出，要為球迷帶來精采賽事。

兆榮在2020年1月受傷，及後證實為左膝前十字韌帶再次撕裂，他決定3月開刀時，一併處理右手拇指外側韌帶斷裂的傷患。經過長時間休養，這位29歲射手直言已準備好重返球場。疫情曾令健身室閉門停業，令兆榮要另覓辦法做負重的復健練習，無疑對他構成一定麻煩，但最難捱還是被迫跟身在澳洲讀書的女友分隔異地。至於一直受腳踝傷影響的Ricky，趁疫情開刀取出碎骨：「我兩年前已想開刀，但擔心術後要休息很久，最後見疫情持續，便在去年4月底做手術。」這位22歲控衞續指過去受傷患影響，令其心態變得頹喪，不過在手術之後，狀態已漸入佳境。

籃總早前宣佈初級組銀牌賽將在街場復辦，但兆榮卻指甲一強度甚高，不適合在室外硬地場舉辦，他指今仗友賽可供籃總當作參考，盼籃總可設法重啟賽季。Ricky笑言得悉友賽滿貫後，全隊士氣高昂，兆榮盼球隊盡快適應比賽節奏，驗收練習多時的成果：「希望能為球迷帶來精采賽事，並且拿下勝利。」