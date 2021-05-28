今屆法網女單的熱門之一，無疑是過去一年連奪美網和澳網冠軍的日本球手大坂直美。這位四次大滿貫得主近年在硬地場成績驕人，然而在紅土場和草地的實力仍有待證明。這位23歲球手能否在今屆賽事首次捧盃，相信現任一姐芭迪將會是最大障礙。

近年先後奪得兩屆澳網和美網冠軍的大坂直美被視為新一代網壇天后，不過這位日本球手在泥地和草地賽的成績卻不如硬地場，她對上六屆在法網和溫網的最佳成績只能去到第三圈。大坂直美早前接受英國BBC訪問時，坦承自己仍未能掌握泥地賽的打法：「在泥地場，我對於滑行擊球後的轉身動作，有時仍感到難以掌握。」

大坂直美希望在紅土場獲得零的突破，在今屆法網相信就要先過現任一姐芭迪一關。這位澳洲球手去年缺席賽事未能衞冕，不過她就表示，相比起大滿貫錦標，自己更期待將於下月舉行的東京奧運網賽：「我相信對任何一種運動來說，代表自己的國家贏得奧運金牌都是至高無上的榮譽，能夠與世界上最好的選手一同作賽肯定是一個難得的體驗。」

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