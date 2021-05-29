5月29日唔係咩世界大日子，但自從17年前香港亞洲電視舉行完台慶晚會，就變咗前AC米蘭中場岩布仙尼同香港球迷「connect」嘅一日。

AC米蘭2004年訪港，獲安排出席亞視台慶，點知嗰日又啱啱好係隊內中場岩布仙尼生日，結果大會司儀朱慧珊同陳芷菁就走去佢食飯嗰枱，叫佢幫自己同亞視一齊慶祝，唱首生日歌，搞到佢喺鏡頭前好尷尬咁唱出「Happy birthday to me」，成為笑大人個口嘅經典一幕，之後每當香港球迷講起岩布仙尼，就一定諗起呢件事，就連唔係球迷嘅香港市民，可能都知道。

岩布仙尼已經退休都好幾年，但每逢5月29日，有香港球迷就會關注吓佢嘅社交平台，甚至留言。事關呢兩年，呢位現年44歲中場出生日post時，都會寫埋「#happybirthdaytome」嘅hashtag，睇嚟連佢自己都對呢段經歷印象深刻，而上年疫情期間，佢喺生日前竟然雙喜臨門，原因係前一日，佢太太幫佢生咗個囝囝，取名Alessandro，兩父子生日只係差一日，所以佢噚日已經先上載咗一張全家人幫Alessandro慶祝生日嘅相片。

至於嚟到自己生日當日，佢原來好早起身就嚟個「morning birthday run」，上載至IG Story仲標埋「44」，講畀大家聽自己個歲數，另外仲有段片，就係穿上紅色跑步背心嘅佢，對住手機鏡頭講嘢，唔知一陣會唔會再出post，同班追蹤佢咁耐、咁有心嘅香港球迷打招呼呢？

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