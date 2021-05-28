【名家足路】

歐洲各大聯賽在疫情威脅尚未完全消除下相繼完成賽季，下月除有歐國盃，還有美洲金盃及美洲國家盃等國際賽，國腳級球員今夏沒太多休息時間，到明年又要應付卡塔爾世界盃。今周改為提供美職聯，捧今季有個不俗開局的洛杉磯銀河迎戰聖荷西地震的主W。

先恭喜西甲的維拉利爾在歐霸盃決賽被看淡下憑互射12碼險勝曼聯，首奪這項歐洲賽事錦標，對這支在青訓下了不少工夫的球會是有深層意義。當然，曼聯在決賽表現未及預期，個別主力如保羅普巴、般奴費南迪斯及拉舒福特發揮也在水準以下，中場普巴表現尤其差勁，基本上每個傳送決定也不正確。

望搏盡獲墨軍重召

返回此欄今次主題美職。雖然英式足球在美國的受注視程度仍難與傳統美式運動相比，但疫情前入場球迷人數年年上升，這與個別美職大球會願意簽入大名球員有關，像洛衫磯銀河近季不斷簽入名將，上季則從西維爾簽入「小豆」查維亞靴南迪斯，只是未能助球隊反彈，到今季表現終有起色，暫領軍在西岸排第三位。

美洲金盃下月展開，查維亞靴南迪斯能否獲墨西哥教練馬天奴重召成了近期墨西哥球壇熱話；有報道指小豆曾私會馬天奴，而魯爾占美尼斯受傷相信亦會增加馬天奴召小豆的機會，但小豆現階段要做是努力在銀河爭取表現。小豆今季已入七球，球隊周六回主場對由艾連拿帶領的聖荷西地震，銀河有條件延續主場的全勝走勢。

文：鄭兆聰