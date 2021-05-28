東京奧運就嚟開幕，日本U24上星期就公佈咗今次國際賽期嘅大軍名單，最多人關注嘅應該係三個超齡球員席位，教練森保一最後就揀咗大國腳隊長吉田麻也、酒井宏樹同埋中場遠藤航三位大國腳入選。其實日本U24中前場班後生仔已經夠晒班，搵三個大國腳加強番後防都算係好合理嘅選擇。

今次日本U24大軍人數有成27人，除咗三笘薰、田中碧、前田大然呢啲國內新星之外，仲有久保建英、遠藤溪太、堂安律、冨安健洋一大班海外組球員，不過由於奧運隊名額只得18人，加上已經有超齡球員霸咗三個位，要喺呢份咁豪華嘅名單剔走成九個人都真係唔易。

𠵱家排日職榜首嘅前鋒下星期日就會主場對鹿島鹿角，雖然鹿角近期表現唔錯，不過對住超晒班嘅前鋒相信都會覺得頭痛，而且球隊近期攻得唔守得，今場兩隊相信都係鬥攻，[2.5/3球]嘅「大」應該都走唔甩。

另一場浦和紅鑽對名古屋鯨魚，紅鑽最近表現強勁，好大程度都係靠佢哋嘅新援卡斯柏真卡所賜，佢今個月上陣6次已經入咗6球，表現超勁。而且鯨魚最近又戰績不穩，主場嘅紅鑽要下盤。

日職星期六就得一場柏雷素爾對北海道札幌岡薩多啫，札幌近期表現穩定番啲，相反柏雷素爾就麻麻地，而且佢哋近期攻力都唔係好夠，近5輪先入得2球，平手盤不如博吓札幌好過。

文︰薰爵

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