賽前落後0:2的快艇，G3能在小馬主場帶走勝利扳回一城，除有尼納特大爆發，另一球星保羅佐治（Paul George、PG）亦非常關鍵。過往這位前鋒常被批評重要關頭冇料到，其實他今季表現大有改善，季後賽首圈頭三場命中率更保持逾五成。但PG揚言未足夠，球隊必須贏下G4，把比賽帶回洛城主場。

PG去年於快艇首季表現備受質疑，雖然其場均仍有21.5分、5.7籃板，但常被指關鍵時刻失準，導致球隊輸波。他解釋過疫情期間在奧蘭多賽場隔離比賽，令自己生、心理都蒙受巨大壓力，更一度出現焦慮和憂鬱症的症狀。但今季比賽和生活都相對回復正常，PG表現亦隨之提升，其場均升至23.3分、6.6籃板和5.2助攻，進入季後賽他更愈戰愈勇。快艇今戰開賽7分餘鐘就大幅落後小馬11:30，但PG頂住壓力，上半場轟下其29分之中的22分，與尼納特聯手領快艇反勝。他首圈頭三戰平均奪26.7分、8.3籃板，命中率更有53.3%，非常不錯。

不過PG直言快艇尚未證明到些甚麼，接下來G4大軍要續在小馬主場應戰，他形容此仗非常關鍵，否則就要帶住場數1:3的劣勢回到主場：「我們目前仍落後1:2，未證明到任何事，我們不是（總冠軍）大熱門，亦非衞冕球隊，大家必須繼續努力，我們要贏下今輪系列賽。不過逐場慢慢來，我們先贏G4把比賽帶回洛杉磯，然後用盡主場優勢。」

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