歐聯由99/00球季開始，分組賽擴軍至32隊後，因英、西、意，德球隊水平明顯更高，令過去的歐聯決賽不時出現同國內訌的情況。過去21年中，西甲就包辦三次同國內訌，而英超計上今季的話就追平西甲紀錄，而且短短3年就出現第2次，可見英超在現今球壇已站穩歐洲第一聯賽的位置。

歐聯首次出現全英決賽，就是07/08球季的曼聯對車路士，當日一戰在莫斯科的盧茲尼基球場雨中上演，紅魔靠其時炙手可熱的基斯坦奴朗拿度（C朗）頂入頭槌先開紀錄，但車路士有林柏特扳平。雙方法定時間及加時未能分出勝出，互射12碼曼聯先有C朗宴客，眼看勝利到手，車路士卻有隊長泰利「跣腳」創造歐聯其中一個經典畫面，突然死亡再有安歷卡射失下，最終在這場全英對決中飲恨。

轉眼11年，18/19的決賽迎來利物浦鬥熱刺的第2次全英決賽。開波僅2分鐘紅軍就博得12碼，穆罕默德沙拿一射中鵠領先。同國內訌因兩隊過於了解下，戰情大多平淡，最終這場被坊間評為「最悶決賽」由奧歷治埋齋，以2:0擊敗對手第6度封王。今回曼城就要避免與熱刺遇上同一命運，事關自2000年開始，七隊首入歐聯決賽的球隊最終同樣屈居亞軍，且看藍月能否打破宿命。

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