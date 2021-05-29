香港足球代表隊今晚起程到巴林，準備2022世界盃亞洲區外圍賽C組餘下三場硬仗，而港隊主教練麥柏倫經研究後決定不補選球員，以現有24名球員應戰。

港隊周二開操為餘下三場世盃外作備戰，而今午在將軍澳足球中心作起程前最後訓練後，黃昏時間到機場，晚上從香港飛泰國曼谷，在曼谷等候三小時後轉機到杜拜，零晨時間從杜拜飛往巴林，預計巴林時間周日早上抵埗。

麥柏倫月中公佈26人的港足名單，不過，東方龍獅前鋒辛祖及翼鋒費蘭度在周二復操前夕以私人理由及受傷退隊，而港隊教練團經研究後決定不補選球員入隊，即以現有24人應付伊朗、伊拉克及巴林的硬仗。港隊目前在C組5戰5分，排在小組第4位，而港隊首戰是下月3日對伊朗。

港隊球員剛完成今季港超聯賽季，部份球員在高溫作賽導致身體流失大量水份，而港隊連日在烈日下操練，個別球員已略有疲態，港隊教練團亦因應球員身體情況而調節這兩天的訓練量，希望球員下周能以良好體能狀態應戰。

港隊守衞唐建文今表示完成世盃外，下月中轉戰亞冠盃分組賽，完成分組賽已是7月9日，而返港後還要隔離，即超過個半月，他說：「過去從未試過，如此長時間出外比賽時間，這是好好的經驗。」傑志港腳及主教練朱志光踢罷世盃外，踢罷世盃外將從巴林前往泰國會合傑志大軍，準備6月24日在武里南舉行的亞冠盃J組分組賽。

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