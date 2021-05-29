經過過去三個月因疫情閉門作賽後，今日第一組分齡游泳比賽（第二節）終於在半開放下在維園泳池舉行，年僅19歲的應屆DSE男飛魚卓銘浩在男子200米自由泳以1分47秒61刷新港績，距離東奧A標不足一秒，他揚言明晨同一個比賽「衝A」，明日同場還有兩位東奧A標飛魚何詩蓓及歐鎧淳，將夥拍楊珍美及譚凱琳出戰女子4x100米混合泳接力賽，何詩蓓將客串游蝶泳，希望在周一截標前能協助港隊爭多一個東奧接力賽入場券。

香港對上三次的東奧達標賽都在體院閉門進行，香港泳總有見疫情放緩，今日移師維園進行，入場觀眾大多是泳會代表及泳手的家人，為了衝明日的接力賽，專項200米自由泳的何詩蓓及100米背泳的歐鎧淳今日都沒有現身，希望以最佳狀態明日爭東奧入場券；事實上，香港泳隊已奪得六場入場券，包括何詩蓓三項個人賽（50米、100米及200米自由泳）、歐鎧淳的100米背泳以及兩項女子接力賽，但獨欠女子4x100米混合泳接力賽，港隊曾於2019年世界賽以4分03秒52得第14名，原本到下周一（31號）接力賽截止日港隊能保持世界頭16位就可入圍東奧，可惜本月歐錦賽有不少歐洲國家游出佳績，港隊這時間跌出頭20外，港隊總教練陳劍雄表示若明日港隊在轉陣下，包括何詩蓓游蝶泳，能游出4分02秒內，就有機會入東奧。

明日將跟何詩蓓及歐鎧淳出戰女子接力賽的楊珍美及譚凱琳，今日分別出戰女子100米蛙泳及50米自由泳，二人都成功奪冠，她們不約而同表示今日熟習場地下，有助明天發揮，跟何詩蓓同期畢業於密芝根大學的楊珍美今日透露，密大游泳教練Rick Bishop被邀請下月來港協助何詩蓓衝奧，詩蓓在密大四年主要跟Rick訓練，過去一年半在香港訓練時，她都是跟隨Rick 的訓練計劃，相信他到港後，將會事半功倍。

個人賽方面，東奧個人泳賽的截標日是下月27日，已有三個賽項包括200、400米及800米自由泳達東奧B標的卓銘浩，就算面對DSE考試，但他照常訓練，他今日在200米自由泳以1分47秒61刷新自己上月中游出的1分47秒97的港績，他坦言期望以A標堂堂正正入奧：「今日前面100米游得不夠放，自己給自己太大壓力，希望明晨的比賽能游到A標，雖然對時間有點失望，因為疫情父親一年多未見過我游水，今日難得開放觀眾入場，在他面前游出新港績，證明我過去一年在疫情下的付出。」男子200米自由泳的東奧標是1分47秒02，卓銘浩只距離0.59秒，除了明日外，下月還有兩個達標賽可以讓卓銘浩達標，若他成功，將是香港第一位男泳將取得奧運A標。今日另一個港績亦是來自男泳手，劉紹宇於男子100米背泳以 56.50打破香港紀錄。

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