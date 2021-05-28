因為疫情延期，以致今年暑假都有唔少大賽，歐國盃同美洲國家盃下個月就開波，東奧如果繼續搞，足球都有啲睇頭；日本以東道主身份當然有得入圍，而兩個亞洲名額就落入南韓同澳洲手中。

澳洲仲未公佈奧運大軍名單，不過睇初步名單同之前亞青盃比賽，都有唔少澳職球員參與，當中最有前途應該係盧卡柏素，盧卡柏素個叔叔就係前克羅地亞國腳柏素，踢過歐國盃同世界盃，不過盧卡柏素爸爸就唔及細佬咁叻，只踢過克羅地亞乙組，因為南斯拉夫戰亂就移居澳洲，盧卡柏素就喺澳洲悉尼出世。

年僅20歲嘅盧卡柏素，五歲已經展示足球天份，加入澳洲當地足球學校，不過實在太超班，叔叔都覺得留喺澳洲學唔到嘢，16歲個陣幫佢搭路，加入克國名門薩格勒布戴拿模嘅青年軍，之後轉投奧斯積克，今季就以外借身份回流澳職，聽聞澳洲同克羅地亞都爭緊佢入籍做大國腳。

講番澳職，因為維省再爆疫情，原定星期六墨城對噴射機比賽延期，得番一場阿德萊德聯主場對FC悉尼，兩隊叫做爭緊常規賽亞軍，FC悉尼近期專注防守，近三場都冇失波，阿聯近期火力跌watt，入球「細」穩陣。下星期日方面，西悉陷入球荒，主場對防守力強嘅獅吼，都好難多波入，一樣要「細」，頭場威靈頓鳳凰對珀斯光輝，鳳凰返新西蘭主場，特別精神，讓得起平/半。

文︰牽牛

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