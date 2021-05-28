【名家足路】

歐聯決賽大戰一觸即發，2支英超前4球隊車路士及曼城在波圖的火龍球場作正面交鋒。雖然賽前外界較看好曼城，但雙方無論板凳深度及球員質素都各有千秋，加上是一場過的終極決賽，兩軍領隊或會傾向保守，未必會出現入球騷。

車路士自杜曹上任後，踢法偏向穩守及以控球在腳為主，主要依靠穩守突擊取得成效。特別是上半場的表現更加保守，藍戰士於剛完結的英超球季38場的上半場賽事只入23球，入球數字相當少。相信今仗會繼續以入球把握力偏低的迪姆華拿出任正選。中場方面將成今仗主要戰場，尼高路簡迪會對曼城陣中如迪布尼等世界級中場作嚴密看管。球隊在淘汰賽面對馬德里雙雄及波圖6場賽事只失2球，看來領隊杜曹在盃賽時更貫徹「死」守突擊的踢法。

曼城料為奪得球會首個歐聯錦標而傾盡全力，若成事將成今個球季的三冠王球隊。由於聯賽方面提早奪冠，球隊在最後幾場聯賽也作出一定輪換。得到充分休息的迪布尼及英格蘭新星菲爾科頓會成關鍵人物。另外，藍月的防守也十分穩固，英超聯賽共錄得19場賽事不失。由於曼城已轉型踢無鋒陣，阿古路應會先列後備，領隊哥迪奧拿會沿用史達寧及馬列斯或菲爾科頓在前線嘗試不停拉扯對手防線，務求找到空位讓中場球員後上取得入球。

車路士近12場各項賽事平均每場的入球數字少於2球，加上曼城近2次於足總盃4強及聯賽都負車路士，料這場決賽雙方都會比較謹慎，相信曼城要等待下半場才憑迪布尼的個人能力獲勝，向大家推介「半和」及「首名入球」迪布尼以供參考。

文：丘建威