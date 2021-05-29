歐洲足協（UEFA）競賽委員會周五開會後建議，取消歐洲賽的作客入球優惠制度，議案將會轉交執行委員會討論及表決，獲得通過的話，這個已經實行了56年的制度便會取消。

作客入球優惠制度在1965年引入，在主客兩回對賽當中，若雙方總比數打和，取得較多作客入球的一隊，便可獲判勝出。不過在疫情之下，不少比賽都移師到中立場上演，加上要閉門作賽，主場優勢亦已不如以往明顯。現任國際足協全球發展總監的阿仙奴前領隊雲格，早前就直言作客入球優惠制度已是上世紀60年代的產物，如今已經不合時宜。

不過，目前為天空體育擔任評述員的利物浦名宿加歷查，就透過社交網站反對有關建議，指「作客入球優惠規則能令歐洲賽變得更加刺激」，改制將會是一項「重大錯誤」。他更在個人Twitter網站轉推了相關數據的帖文，作為保留制度的理據，希望歐洲足協能夠三思。

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