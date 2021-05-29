太陽後衞D卜克（Devin Booker）今季大爆發，除有神控衞基斯保羅（Chris Paul）輔助提升表現，另一原因相信是抱得美人歸，即使輸波也有女友Kendall Jenner心靈慰籍。過去的周四太陽於季後賽西岸首圈G3不敵湖人後，兩人就被拍到一同離開酒店，不知道卜克是否在場上發洩不夠，要回酒店跟Kendall傾心事？

D卜克雖然沒有正式承認過與女友的戀情，但兩人經常被拍到出雙入對，又被影到疑似拖手，並頻繁出現在對方ig story。周四Kendall就出現在史達普斯中心觀賽，賽後兩人還被拍到一同進入酒店，之後離開。據《每日郵報》報道指，卜克賽後穿着黑色西裝跟Kendall一同回到洛城的下榻酒店，兩人直接上房。隨後再影到他們一同搭電梯落樓，並在酒店大堂準備離開。卜克已換上一身便服，Kendall就續以一身小背心的性感打扮示人。即使他們戴上口罩，仍能清楚認出兩人。

卜克今季常規賽場均拿下25.6分、4.2籃板和4.3助攻，領太陽以西岸2號種籽身份打入季後賽，亦是他職業生涯第一次參與季後賽。不過這位24歲小將首戰季後賽稍為遇到挫折，太陽首圈在先贏一場之下連輸兩仗，被湖人反超場數2:1。上周四G3不敵湖人一仗，卜克更在比賽末段故意推走上籃的湖人控衞舒路達（Dennis Schroder），被吹二級惡意犯規驅逐離場，他隨即嬲爆爆返回更衣室。

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