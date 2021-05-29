周五NBA季後賽，塞爾特人於東岸首圈G3回到主場迎戰網隊。賽前落後場數0:2的綠軍，返回波士頓出戰表現煥然一新，塔圖（Jayson Tatum）轟下季後賽新高50分獨力救全隊，撼低合轟96分的網隊三巨頭杜蘭特（Kevin Durant、KD）、夏登（James Harden）和K艾榮（Kyrie Irving），協助綠軍最後贏125:119，場數追近至1:2。

綠軍上兩仗季後賽被冠軍大熱的網隊打得毫無還擊之力，今仗回到主場再輸的話，除會大挫軍心，更會令球隊跌入落後0:3的超級劣勢。結果塞爾特人於主場出擊有驚喜表現，今仗大部份比賽時間均領先網隊。過去兩場表現低迷的塔圖上場只得9分，還被戳傷眼睛，但他今場大爆發成為全隊最大輸出，前三節就交出40分，創下其季後賽生涯首三節最高得分。雖然綠軍第四節一度被網隊逼近，KD末節多次搏到犯規，還在完場前21.5秒射入三分追成119:123，但整體表現較佳的綠軍最後13秒再入一球，抹殺網隊反勝的希望。

塔圖獨力轟下50分拯救全隊，成為綠軍史上僅第六位球員於季後賽單場得分達50分，並以23歲88天之齡，成聯盟史上第三年輕獲季後賽單場50分的球員。反而三巨頭合轟96分亦擋不下1個塔圖，當中KD和夏登表現大勇，包辦80分、19個籃板和8次助攻，惟艾榮表現相當失色。自2019年離開綠軍後首次面對波士頓球迷的他，在賽前熱身已被全場球迷瘋狂喝倒采，整晚比賽當他持球進攻，現場就傳出一片叫噓聲；當他射失投籃，觀眾席更有嘲笑的聲音。艾榮表現徹底被影響，過去兩仗命中率都逾5成的他今場只有35.3%，他17投6中交出16分，半場更只得2分，追平個人生涯最低半場得分。

賽前網隊領先場數2:0，外界普遍認為他們能輕鬆晉級次圈，但塔圖今仗的50分為綠軍扳回一城，同時令這輪系列賽增添了一點懸念。下場G4綠軍會續在波士頓主場出擊。

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