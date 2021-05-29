曼城對車路士嘅歐聯決賽今晚深夜三點就會開波，雖然外界普遍都睇好曼城，但見到同市嘅曼聯歐霸決賽都要玩到互射12碼，曼城門將艾達臣摩拉斯自己都準備下，但係準備下點射而唔係點撲。片段入面佢射咗幾球，咩射法都有，仲要球球入，似乎佢之前話做互射12碼第5個射係認真。不過曼城要準備下12碼，事關佢哋嘅對手車路士兩次入歐聯決賽，都要去到互射12碼分勝負，08年就射輸畀曼聯，12年就贏拜仁慕尼黑。

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