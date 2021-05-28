雖男子板球發展成熟，有部份板球職業聯賽規模龐大，商業價值甚至堪比英超，但近年國際女子板球始發展甚佳，去年又首辦女子邀請賽，足見女子板球勢力逐漸抬頭。

據統計，板球在全球有逾20億球迷，為全世界第二最受歡迎的球類運動，僅次於足球。板球源於英格蘭，故在英國及澳洲、紐西蘭、印度等英聯邦國家尤其盛行，甚至有舉辦職業聯賽，當中又以印度板球超級聯賽（IPL）最具規模。IPL在2008年始成立，但板球在印度堪稱國民運動，加上當地人口龐大，令聯賽迅速發展。有印度傳媒曾以25.5億美元天價簽下IPL的五年全球轉播權，據報八支IPL球隊商業價值高達61.9億美元（折合約480億港元），更形容其吸金能力猶勝英超、西甲等職業聯賽。相較於男子，女子板球發展相對落後甚遠，礙於南亞國家多信奉伊斯蘭教，女性難以接觸板球，即使在英國、澳洲、紐西蘭等地，亦是近十多年才成立半職業的女子聯賽。另以港隊為例，男隊早在上世紀60年代已涉足國際賽事，近年亦多次殺入T20（20回合制）世界賽決賽週，世界排名曾高踞11名；女子板球則要待2004年才首次有代表隊外出作賽，「兩者發展程度有異，如男女板球港隊所獲贊助亦相差甚遠」Kary補充。為推廣女子板球，去年有組織招攬世界女子板球好手，舉辦首個女子板球邀請賽，Kary亦獲邀出戰，明年賽事更會移師香港舉行，有助在港推廣板球運動。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波