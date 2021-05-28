周六歐聯決賽，英超雙藍曼城及車路士會師葡萄牙波圖的主場上演全英對決，爭奪今屆最後且最重要的大耳盃。「藍月」早於英超封王以戰養戰，相反到煞科日仍要為前四奔馳的「藍戰士」季尾狀態明顯回落，今戰信經驗老到的哥迪奧拿成就曼城三冠王偉業，讓半/一捧上盤。

文：守丹

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曼城前鋒阿古路說過，未為曼城攻下歐聯獎盃絕不離隊，周六終於有機會讓他兌現承諾，惟相信他正選機會不大，全因哥迪奧拿帶領的曼城，今屆歐聯在8強及4強，四戰皆以無鋒陣應敵，故今戰為曼城衝鋒陷陣的，極大機會是奇雲迪布尼、菲爾科頓及馬列斯；要留意，此三人近來在英超上陣時間不多，留力意味明顯，當中球隊歐聯首席射手之一的馬列斯雖只入四球，但該阿爾及利亞翼鋒今屆表現身價，4強對巴黎聖日耳門（PSG）2回合共入3球，價值連城。

藍月入球分佈廣

曼城在英超第35周未能提早封王，正正是因為在主場被今戰對手車路士擊敗，在確認封王後又曾不敵白禮頓，惟這多少與球員心態有所放鬆有關，未可作準；作為今季英超火力最強的球隊，曼城攻擊點分佈極廣，在英超有達16名包括前中後3線球員有進賬，而在歐聯12戰所攻入的25球中，也有10名球員交出入球，防不勝防。

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15次入決賽14次捧盃

車路士季中由杜曹接手後表現隨即回勇，防線亦大幅改善，更曾連續七戰保持不失，惟在前鋒如迪姆華拿等人腳頭無靈下，球隊於季尾接連失利，當中以負李斯特城失落英足盃最令人失望。車仔近4戰3負，要留意是對在煞科日後始確保前四的車仔而言，該四仗仍具競爭意味；好消息是早前有傷的兩大主力，4強2回合皆獲選為最佳球員的中場尼高路簡迪，以及門將艾度亞文迪都在日前復操。

杜曹上季曾領PSG殺入同於葡萄牙上演的歐聯決賽，惟最終0:1不敵當時得令的拜仁慕尼黑失落冠軍，該德國領隊接手藍軍以來，雖曾擊敗六位名帥之多（見另文），但對比領軍生涯15次主要盃賽入決賽共拿下14冠的哥迪奧拿而言，杜曹無疑顯得很渺小。

今季英超及英足盃共進行過三次「雙藍會」，其中車路士雖錄得2勝1負稍為佔優，但筆者從來認為往績只可作為參考，投曼城信心票全因兩軍季尾狀態高低的差異，以及哥迪奧拿的大賽經驗，杜曹「二奶命」難違，故力撐曼城首奪歐聯成就三冠王。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。