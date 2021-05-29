歐聯決賽大戰一觸即發，2支英超前4球隊車路士及曼城在葡萄牙波圖火龍球場作正面交鋒。蘋果星級名家丘建威，對英超一向甚為熟悉，英超煞科戰就命中錫菲聯冷W，「丘仔」覺得賽前外界較看好曼城，但雙方實力，無論板凳深度及球員質素都各有千秋，加上是一場過的終極決賽，兩軍領隊或會傾向保守，未必會出現入球騷，所以推介半場和局。

丘仔認為車路士自杜曹上任後，踢法偏向穩守及以控球在腳為主，主要依靠穩守突擊取得成效。特別是上半場的表現更加保守，藍戰士於剛完結的英超球季38場的上半場賽事只入23球，入球數字相當少。相信今仗會繼續以入球把握力偏低的迪姆華拿出任正選。中場方面將成今仗主要戰場，尼高路簡迪會對曼城陣中如迪布尼等世界級中場作嚴密看管。球隊在淘汰賽面對馬德里雙雄及波圖6場賽事只失2球，看來領隊杜曹在盃賽時更貫徹「死」守突擊的踢法。加上曼城近2次於足總盃4強及聯賽都負車路士，料這場決賽上半場雙方都會比較小心翼翼，不會冒險進攻，相信曼城要等待下半場的一個機會，才憑迪布尼的個人能力一箭定江山獲勝，故推介「半和」及「首名入球」迪布尼。

西甲上周煞科，鄭兆聰先恭喜馬德里體育會順利壓倒皇家馬德里重奪西甲，他覺得以全季表現而論，馬體會絕對較皇馬及巴塞隆拿穩定，當然，下半季表現及戰績不及上半季，但在漫長球季，總會經歷起跌，而最終壓倒皇馬是合情合理。等待歐國盃、美洲國家盃等大賽開始前，他亦改為提供美職聯心水，捧今季有個不俗開局的洛杉磯銀河對聖荷西地震主W。

周六除了英超內訌的歐聯決賽，英超亦有另一大戰，升班附加賽在溫布萊上演決賽，由賓福特對史雲斯，勝方可跟隨英冠冠、亞軍諾域治、屈福特，來季轉戰英超。譚拔士覺得雖然兩隊季內兩度交鋒同樣打成平手，但賓福特在這兩場賽事明顯佔優，而這支英格蘭蜜蜂兵團吸取過上季踢決賽落敗經驗而捲土重來，有足夠條件圓英超夢，可望法定時間擊敗對手，熱捧1.82倍W。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

丘建威 星期六1曼城半和(1.95）、106奇雲迪布尼(5.75)

譚拔士 星期六13賓福特勝（1.82）

鄭兆聰 星期六26洛杉磯銀河勝(1.93)

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