英超在上周煞科，賽會在周六公佈20/21球季最後一個月份的最佳球員，結果由從阿仙奴外借到紐卡素的中場祖爾韋洛克當選5月最佳球員。雖然他的外借合約已經完結，但紐卡素的領隊布魯士和球迷都希望這位21歲中場可以留隊。在最佳領隊方面，領利物浦5戰全勝，重回前四贏得下季歐聯資格的高普奪得5月佳。

韋洛克今年1月從阿仙奴外借到紐卡素，韋洛克在他5月上陣的4場聯賽中每場均能取得入球。事實上，這位英格蘭中場有4月開始大爆發，其後在他上陣的7場聯賽都有入球，他亦是繼前英格蘭射手舒利亞後，第一位能連續在7場英超取得入球的紐卡素球員。今次，他亦是繼2013年11月門將告魯爾後，第一位贏下英超每月最佳球員。值得一提是，阿仙奴今個賽季並沒有球員奪得每月最佳球員。

雖然他的外借合約已經完結，但韋洛克的表現已經俘虜了紐卡素球迷的心，雖然阿仙奴領隊阿迪達表示正等待他回來，但布魯士就希望尋找續借的機會。韋洛克目前正在西班牙享受他的假期，但他曾表示：「我將會我的團隊商討，作出下季最適合我的決定。紐卡素在我心目中永遠有個特殊的位置，非常感謝所有幫助過我的人，並感謝所有歡迎我的球迷，希望你們對我為這球會所做的一切滿意。」

而5月的最佳領隊，就由利物浦的高普奪得，在5月他領球隊5戰全勝，助球隊最終在英超以第三名完季，奪得來季歐聯資格。雖然今次是他本季第一次得獎，但他總數已經追平曼城的領隊哥迪奧拿，共贏得9次每月最佳領隊。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波