世界排名第一的塞爾維亞球手祖高域，周五在貝爾格萊德網球公開賽男戰四強，以6:1、4:6、6:0擊敗由外圍賽打起的馬田，並會在決賽接受摩根的挑戰，為周日揭幕的法網作最後熱身。

「能夠在塞爾維亞球迷面前出戰，我感到超級興奮。這是我的家鄉，對於在主場觀眾面前比賽，我向來都很興奮，但同時又會有點緊張。」祖高域賽後說。「背負着很多壓力與期望，是一種很獨特的感覺，但我很高興明日（周六）可以爭奪錦標。」

「我的開局很好，希望能將正面的感覺帶到決賽。不過，在第二盤末段的集中力有點下降，我會嘗試改善這樣問題。」這位34歲球星補充說。

祖高域在決賽的對手，將會是來自斯洛伐克的摩根。世界排名第255位的摩根，在另一場四強賽事以4:6、6:4、6:4淘汰阿根廷的迪邦尼斯，首次躋身ATP巡迴賽決賽。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波