被稱為「紳士運動」的板球歷史相當悠久，最遠可追溯至16世紀的英國。隨着參與人數增加，經二百多年的改良及修正，已發展一套統一的規則。傳統的板球比賽不限輪數，加上只能在日間晴天開賽，一場對抗賽動輒四至五日。後來避免賽事過為冗長，板球演變出50輪賽制的單日賽，近年更有一局過、每局20輪的T20賽（Twenty20），明快節奏令比賽更具觀賞性。相較其他球類運動，板球規則相對複雜（見另表），簡單而言，進攻方要擊走來球及保護「三柱門」；守方則以令擊球手出局為目標。

場上球員分為擊球手、投手、守門手等各位崗位，各自有不同裝備，擊球手除要戴手套外，更要戴上護腿、護臂及頭盔保護，皆因板球時速可達每小時百多公里，且比賽時投手與擊球手相距僅20米，被直接擊中後果不堪設想；防守方則只有守門手要戴手套和外部護腿。

板球玩法表

人數：每隊11人隊員，按位置分為擊球手（batsman）、投球手（bowler）、守門手（wicket-keeper）及外野手。

場地：球場無固定尺寸，但一般為直徑137米至150米圓形或橢圓形草坪，並以界繩圍住場邊。球場中間設草坪帶，兩邊各有「三柱門」，木柱間放兩塊橫木。

規則：一隊先派兩名擊球手進攻，另一隊則全數落場防守。防守方先投球，擊球手要將球擊走保護「三柱門」，按球的落點決定得分：1）直接擊出界繩外得六分；2）出界前球先落地得四分；3）防守方將球傳回草坪帶前，擊球手跑壘互換位置，每跑完一次得一分。投手每投六球後要換人，稱為一輪；擊球手則可一直擊球，直至在以下情況「出局」：1）球擊中「三柱門」（投殺）；2）球落地前被防守方接實（接殺）；3）擊球手身體阻止板球擊中「三柱門」（觸身出局）；4）守門手在擊球手返回本壘前，以球擊中「三柱門」（擊殺）。擊球手出局後將由隊友頂上，當進攻方只剩一名球員；或已達目標分數；或完成所需的輪數後完成一局，攻守互換。

賽制：一般分為每隊兩局、不限輪數的對抗賽，以及每隊一局、打50輪的單日國際賽；近年各地聯賽則多採用節奏更快、每局20輪的T20賽制。

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