英國傳媒報道，曼城為了籌集資金收購阿士東維拉隊長基亞利殊，計劃放走史達寧及馬列斯，而阿仙奴已虎視眈眈，準備接手。

《每日郵報》指，今季已領軍贏得英超及英聯盃冠軍的曼城領隊哥迪奧拿，已積極為來季組軍謀劃，當中估價已高達一億鎊的維拉中場基亞利殊，以及表明希望離開熱刺的英格蘭前鋒哈利卡尼，都是該隊的重點收購目標。為了籌集資金，近來已失去正選位置的史達寧，以及阿爾及利亞翼鋒馬列斯，據報均已被放上「貨架」，只要收到理想報價，曼城便會把他們賣走。除此之外，前鋒加比爾捷西斯與中堅拿樸迪，都有機會在今夏成為藍月亮套現增兵的籌碼。

報道指，曾在曼城擔任助教的阿仙奴領隊阿迪達，已準備出手收購史達寧與馬列斯，但兵工廠來季將無緣參加歐洲賽，就算撇開財力問題，兩人是否願是加盟亦屬疑問。不過，皇家馬德里與巴塞隆拿均覬覦史達寧已久，相信這名只有26歲的英格蘭國腳，應該不愁出路。馬列斯在季尾的表現同樣相當不俗，包括在歐聯四強次回合對巴黎聖日耳門之戰梅開二度，相信他亦會得到不少大球會青睞。

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