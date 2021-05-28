繼兩年前的利物浦與熱刺後，今屆歐聯再上演曼城鬥車路士的全英決賽。雖則兩隊外援當道，但剛好各有一位英格蘭本土天才小將上位中，也令這次的內訌「英倫味」更重。曼城的菲爾科頓與車路士的美臣蒙特，被視為英格蘭新一代希望，而且今季表現齊上一層樓，正好藉這次對決，比較一下誰才更有潛力領三獅軍團在歐國盃發光發熱。

文：盧卡東尼

全英決賽，有英人擔正才顯得有意義，至少英格蘭的球迷一定這樣想；當知道周六這場天王山之戰，是曼城對車路士時，不少人會將焦點放在科頓和蒙特身上，皆因這兩位中場新星，今季都有異常突出的表現，而且不只在英倫，放眼全歐洲，他倆都可能是崛起得最快的中場球員。

科頓早在17/18球季已有機會在1隊亮相，那時得17歲的他，潛質得到認可，惟在眾星雲集的曼城，大家都質疑領隊哥迪奧拿會否真的賞識或重用他，事實也證明在初出茅蘆的兩個球季，上陣場次屈指可數。

哥帥愛徒小心灌溉

事實上，哥帥是用心良苦，不想讓科頓過早感受傳媒追捧的壓力，希望循序漸進地提拔此子，小心灌溉才能茁壯成長，至上季有大衛施華離隊，這位曼城主帥認為這把已磨好的利刃是時候出鞘，強調他就是施華接班人，根本毋須向外購入代替品，結果在疫情停擺後復賽那段時間，他沒有食言，科頓開始得到更多的出場時間，上陣12場比賽獻5入球2助攻，展露才華。

今季，科頓完全得到哥帥的信任兼大爆發，49場比賽入了16球及獻出10個助攻，還將「師兄」史達寧擠出正選陣容，歐聯8強2回合淘汰多蒙特，都靠他射入2:1的奠勝球，而四強對巴黎聖日耳門的次回合，也助攻馬列斯建功。科頓傳射皆精，更為人讚賞是他盡得哥帥傳授，踢法有點「巴塞式」，荷蘭名宿古列治日前就這樣點評：「我選擇他是年度最佳英超球員，是因他是美斯類別的球員，我不是說他的水平已到達美斯的高度，而是他可以是巴塞隆拿的球員，好像美斯、恩尼斯達或沙維。」

林伯契仔高山低谷

在古列治眼中，蒙特也有類似的特質。蒙特和科頓的出道有點不同，他是先去了打比郡接受鍛煉，在英冠成才，然後上季跟隨從打比郡回到藍戰士領軍的林柏特一同回巢。在恩師麾下，蒙特很快就有出頭天，而且季初表現也真的令人眼前一亮，只可惜保持不了穩定性，季中越踢越沉，而林伯又一直堅持用他打正選，逐漸被標籤為「林伯契仔」，認為他是因有後台才能這麼幸運。平心而論，在林伯被炒前，蒙特今季已有點突破，不再浪射，選擇更有耐性地和隊友配合，比過去更懂得創造機會，但直至杜曹接手，級數再有所提升，在反擊戰時像發電機一樣，帶動行軍節奏；重要是他的心理質素及閱讀球賽能力都強了不少，難怪經常獲杜曹讚有天份和踢法全面。

賽前，哥迪奧拿就認為蒙特和科頓的表現，會主宰今場決賽：「他倆都對比賽有很大的影響力，兩個英格蘭的隊友，無論那個獲勝，都增強英格蘭進軍歐國盃的信心，因為就算一方輸了，對年輕球員而言，歐聯決賽都是寶貴的經驗，我很期待看着他倆的表現。」根據espn的數據，蒙特在場均觸球、射門及機會創造方面更勝科頓，但今季53場9入球及8助攻，後者似乎在參與入球的直接貢獻更勝一籌（見附表）。英格蘭名宿奧雲就認同哥帥，認為兩人難分高下：「他倆都是未來最好的球員，他們也會達到基利安麥巴比和艾寧夏蘭特的級數，其實蒙特已快成為頂級球員，而科頓就是英格蘭少有的天才。」

兩人都極具潛力及天賦，但今夜只有一人會捧起歐聯錦標；過了歐聯，合二為一，就只有同為英軍爭取榮譽的目標，屆時誰是正選，抑或齊獲主帥修夫基信任，就要拭目以待。