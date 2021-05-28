板球為全球第二最受歡迎的球類運動，但在香港仍不普及，不少港人視之為屬於南亞裔人士的運動。事實上，華人球員已進佔香港女子板球隊多時，香隊38位女將當中就有16位華人，當中陳嘉瑩（Kary）早年曾呆坐後備席足足兩年，如今已是球隊歷來最年輕隊長，更成為世界前百名投手，正朝外闖澳洲的目標進發。

自小好動Kary小學開始已涉獵各種運動，足、籃、排球通通有參加，但在中二時首次接觸到板球，令她一試難忘：「很新奇，出盡力打走板球就得，跟以往我打足球、排球很不同。」當時Kary在學校用網球試玩，後來被教練邀請試打正式比賽，才知道真正板球原來相當堅硬：「試玩時教練打到三、四層樓高，我再接也沒問題；到打正式板球才知球原來很硬，接球接到手腫。」但傷勢未有減少Kary對板球的熱愛，反而更享受場內的每分鐘：「板球比賽時教練不可落場指揮，加上場上變化很大，只靠球員及隊長即時討論戰術，這是板球最吸引我的地方。」

一年多後Kary加入港隊，年僅15歲的她是隊中最年輕成員，欠實戰經驗下只能先列後備，在場外為隊友拾球、遞水、遞毛巾，不料「冷板凳」一坐便是兩個年頭。當年她還是港隊女足U16成員，板球、足球兩邊走，練到腰酸背痛，卻苦無上陣機會，令她萌生退意：「當時有個教練跟我說後備不等於比其他人差，反而比場內的人，場外看到、學到更多。」受教練開解後，她決定放棄其他運動，專心在板球上發展，即使她長居後備，依然經常就戰術、佈陣發問，令她比其他隊友擁有更多經驗。當年有場港隊以兩分之差落敗，最終無緣決賽，雖然當時Kary仍然是後備，卻在所有人之中哭得最厲害，甚至哭着跑入場鼓勵、安慰一眾隊友：「當刻才知道原來自己為了板球可以付出這麼多，不想再做後備，要落場為球隊貢獻，即使輸，是在球場入面哭。」

念念不忘，必有迴響，Kary的努力終於換來回報。當年隨隊Kary到泰國清邁打世界盃外圍賽，比賽前一晚始獲悉明天將擔任開場擊球手：「整晚都睡不着，落到場手都震，幸好表現不過不失，最後贏波而回。」自此，Kary被列入正選陣容，多被派擔任開場擊球手，肩負起得分重任。隨着在隊中資歷漸深，她被推舉為副隊長，更在前年升任隊長，以22歲之齡成為港隊歷來最年輕隊長。回想初入隊時，Kary笑言當年自己儼如野孩子，甚無責任感，頂撞教練、練習時不認真、遲到、缺席等通通做齊；直至近年在球隊角色擔當要職，始明白責任的沉重：「一直以為隊長只是在場內指揮就可以，但原來在場外要協調隊友與教練之間的關係，解決很多場外的問題。」

板球雖風靡全球，但在港仍屬小眾運動，男子港隊成員更是「清一色」為南亞裔人士。不過，女子隊恰恰相反，有不少華裔女生擔大旗。訪問當日除Kary外，仍見到不少華人女將練習的身影。她指最初接觸板球時，港隊，我們只有六個，唯有跑去附近公園，希望找人湊夠人數開波，最終有個婦人仗義幫我們，不過最終都輸了，哈哈！」正因為這些經歷，令她們更加珍惜每次練習及比賽的機會。經過多年推廣及發展，如今港隊中已有一半為華將，Kary所屬球隊前年更只得四、五名華將，幾年前她加入新成立的全華班板球會「紀利鳳凰」，首仗已遇上不夠人開波的情況：「每隊最少要有七個人捧走聯賽冠軍，足見板球已漸為華人社會所接受。」

作為板球員，Kary擊球及投球兩樣皆精，早前投手個人排名更打入世界前百，足見其實力非凡，令她更想外闖挑戰自己，尤其是到板球大國澳洲開眼界：「在香港我可能是TOP 3，但去到外國吸收的經驗會更多，知道自己實力如何。」又希望帶領港隊贏得11月世界盃外圍賽，甚至將港隊帶上世界舞台。

陳嘉瑩小檔案

出生日期：1997年3月14日（24歲）

球齡：12年

位置：投球手／擊球手

慣用手：左手

曾獲殊榮*：

2015年T20東亞盃亞軍

2017年T20東亞盃冠軍

2019年T20東亞盃亞軍及最佳運動員

2019年世界盃外圍賽最佳運動員

*只列部份

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