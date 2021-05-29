歐聯決賽周六在波圖展開，早在周四晚上球迷已經和警察發生衝突，周五兩軍球迷繼續火爆，光天化日即開拖，最終要當地防暴警察身軀散球迷。

在周五，波圖的酒吧已經坐滿幾百名球迷，當中曼城和車路士球迷再次開拖，有影片更影到雙方球迷尤如打擂台，出拳躲避動作樣樣齊，更有隊友幫拖，從後投擲啤酒。其後其他人亦互相投擲啤酒和踢跌椅子，場面混亂，最後要當地防暴警察用警棍趕散，並疏散現場。

警方雖然成功解決該次的打鬥事件，但他們指無法預計有多少英國球迷會在波圖聚集。今場賽事可讓16,500名球名入場觀看決賽，但由於只要英國遊客在檢測結果呈陰性就能進入葡萄牙境內，令很多沒有門票的球迷都前往波圖。

早在周四晚上，在當地酒店關門後，球迷亦不肯離開，最後又要警方出動，當地一位目擊者事後表示：「當時雙方的球迷其實沒有太大的紛爭，只是他們想再喝一杯，但當地警察就趕了他們回酒店。」當地因防疫問題，酒吧在晚上10時半就要關門。不過，在周五雙方球迷就正式發生衝突了。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波