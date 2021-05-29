效力祖雲達斯的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗），因為在其里斯本豪宅的天台上僭建了一間玻璃屋，被大廈建築師要求立即清拆，否則對方可能會採取法律行動。

C朗於2020年1月以720萬歐元（約6,800萬港元），買入了一個位於里斯本的頂層連天台的3,000呎單位，被指是葡萄牙歷來最昂貴的分層單位，成為一時佳話。不過，他最近在天台加建了一間玻璃屋的舉動，就令大廈建築師Jose Mateus非常不滿，並揚言不排除會採取法律行動。

「C朗是一位鼓舞人心的傑出運動員，也是我曾多次向孩子及學生們提及的榜樣，但我對他的欽佩和尊重已經破滅了。」Mateus說。「我看到他欠缺尊重，侮辱了我們的工作，我們的建築。這是一項沒有得到建築師、鄰居與里斯本市議會同意的工程項目，我不會坐視不理。」

Mateus指，自己在看到有關玻璃屋的相片後感到震驚，並警告假告C朗不把僭建物拆除，便會採取法律行動。「我相信無需去到這個地步，但如果這座構築物未被拆除，我肯定會入稟法院（要求清拆）。」Mateus補充說。里斯本巿長Fernando Medina回認傳媒查問時就表示，會審視有關情況及作出適當行動。

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