日職球會鹿島鹿角最近慶祝創會30周年，推出第二作客球衣，以巴西國家隊的設計為藍本，傳統的黃衫藍褲，並找來隊內一眾森巴外援做model，連現職球會技術總監的巴西名宿薛高，也獲邀一同拍攝。

鹿角前身為金屬工業足球部，於1947年在大阪市成立，直至1991年10月1日得到當地自治，在企業公司共同注資下才成立了鹿島鹿角，因此今年就是他們創會30周年，而薛高本人就是在91年來到這裏效力，並於94在這間球會掛靴。

薛高掛靴後，球會再招攬了現任巴黎聖日耳門總監李安納度及巴西94世盃右後衞佐真奴，這兩位著名森巴兵也在隊內踢過一段時間，因此鹿角與巴西一向淵源甚深，甚至深受森巴足球的風格影響。這次推出30周年紀念球衣，自然也與這個足球王國聯繫起來，設計用上他們傳統的黃衫藍褲經典配色，甚至藉此表達了球會向巴西足球的尊敬。

鹿角目前也有里奧施華、祖安艾蘭奴、迪亞高比度卡、愛華度史譚及亞瑟卡基5位巴西兵，因此由他們穿上這件球衣最適合不過，而為向薛高致敬，球會也推出一件背面印上他名字的10號球衣。以上球衣都在下月6日，會在球會官網正式開賣。

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