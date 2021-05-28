今屆歐聯由曼城及車路士合演巔峯之戰，兩隊的巴西老將費蘭甸奴以及堤亞高施華（T施華）今季皆交出極佳的表現，帶領球隊闖入決賽的舞台。不過2位巴西大將已年屆36歲，而且與球會的合約會在今夏到期，即使有機會續約再戰一年，惟今屆隨時會是他們最後一次爭逐歐聯獎盃的機會。

效力曼城接近八年的費蘭甸奴，雖然隨隊贏過四次英超冠軍，但始終在歐聯這項賽事中未有收穫。這名「藍月」中場在4強次回合2:0擊敗巴黎聖日耳門（PSG）一戰中出任正選，表現穩定，更令對手迪馬利亞領紅被逐，絕對是球隊取勝的關鍵人物。作為隊長的費蘭甸奴對球隊首次躋身歐聯決賽，就呼籲隊友們勿掉以輕心：「球隊心態已經改變，特別是在艱難時刻，這支球隊已經達到了成熟的階段。不過打入歐聯決賽還不夠，我們要做好一切準備，嘗試踢出一場好比賽以及贏得冠軍，這是我們需要的心態。」

至於上季跟隨PSG飲恨決賽的T施華，今季加盟車路士後令球隊的防守變穩固，而且再度跟隨領隊杜曹打入歐聯決賽。對於有機會連續兩年踢歐聯決賽，T施華表示不想再留憾：「有時候生活給了我們第二次機會，第一次決賽（PSG時期）很困難及痛苦。我希望第二次會有所不同，我們要在葡萄牙取勝。」

文：王杰