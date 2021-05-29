碧咸旗下的國際邁阿密因為違返薪資規例，被美職聯破紀錄罰款200萬美元（約1,560萬港元），並要在22及23年兩個球季，合共扣減接近230萬美元薪酬上限。

根據美職聯規定，每支球隊最多可有三名特別高薪的「指定球員」，而他們的薪金不會被計入薪酬上限。不過，賽會發現去年8月以自由身，從祖雲達斯過檔國際邁阿密的法國中場馬度迪，薪酬超過一般球員的限額，令該隊實質上同時擁有四名「指定球員」，從而獲得優勢。

美職聯周五宣佈，對國際邁阿密罰款200萬美元，打破15年皇家鹽湖城班主漢臣因為對勞資協議談判作出評論，而被罰款15萬美元的聯賽紀錄。除此之外，該隊亦要在22及23年兩個球季，合共扣減約227萬美元薪酬上限，佔該隊期內原定薪酬支出的11.9%。作出扣減之後，國際邁阿密在這兩季的薪酬上限，合共約為1,920萬美元。去年才正式加入美職聯的國際邁阿密，發聲明承認在首個賽季違反了賽例，並強調已就有關問題作出改善。

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