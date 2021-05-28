涉嫌於去年11月毆打前女友的曼聯名宿傑斯周五提堂，曼徹斯特刑事法院（Manchester Crown Court）經過簡短聽證會後，宣佈案件排期於明年1月開審。

現年47歲的傑斯，被指於去年11月1日在其位於大曼徹斯特的住所內，用頭撼向他的36歲前度女友凱特（Kate Greville），導致對方身體受傷。他亦被指在2017年12月至2020年11月期間，對凱特作出操控及脅迫行為。除此之外，傑斯同時被控在同一場合，毆打凱特的妹未愛瑪（Emma Greville），但他已否認所有指控，並於早前發表聲明，表示期待還自己清白。

身為威爾斯代表隊領隊的傑斯，周五在聽證會上只確認了自己的身份，毋須答辯。經過簡短程序後，法院宣佈案件將於22年1月24日開審，預料最多要審訊三周。傑斯在7月23日將要出席預審聽證會，他暫時仍可繼續留釋候審。威爾斯足總早前已經宣佈，官司纏身的傑斯，將不會帶隊出戰下月揭幕的歐國盃決賽周，其職務會由助教羅拔比治暫代。

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