周四NBA季後賽，衞冕的湖人G3回到主場迎戰太陽。今仗是紫金兵團八年來首次在主場出戰季後賽，約7,000球迷見證湖人在史達普斯中心獲勝。安東尼戴維斯（Anthony Davis）再度爆發，交出34分11籃板，加上勒邦占士（LeBron James）獲21分9助攻，兼個人創新里程碑，湖人最後以109:95力挫太陽，反超場數2:1。

今仗G3湖人回到史達普斯獲大批球迷支持，紫金兵團整晚表現相當不俗。今次是他們自2013年4月28日以來，首次有球迷見證底下於主場出戰季後賽，他們上季因疫情要在奧蘭多「泡泡賽場」比賽及捧盃。湖人今仗續以身形優勢進擊太陽顏色地帶，其今場禁區得分大幅領先58:38，籃板數字亦力壓太陽51:35，湖人半場領先43:40。

湖人下半場最多領先過23分，雖然一度被追至99:91，仍能控制全場。完場前發生小插曲，湖人控衞舒路達（Dennis Schroder）最後35.4秒上籃時被D卜克（Devin Booker）用力推走，後者被吹二級惡意犯規驅逐離場。

湖人未受事件影響，最後於主場大勝太陽14分，領先場數2:1，下場G4繼續主場出擊。賽後占士職業生涯季後賽勝場已達170勝+，是聯盟史上唯一一位球員達到，湖人名宿費沙（Derek Fisher）以160+勝場排名第2。

文：華弟