東京奧運將於7月23日揭幕，但全球疫情仍然嚴重，國際奧委會（IOC）為保障主辦單位，將會要求所有參賽運動員簽署一份免責聲明，自行承擔因為赴日參賽而受到的染疫及死亡風險，但就未有正面回應拒絕簽署會有甚麼後果。

據Yahoo Sports獲得的一份副本顯示，免責聲明與以往幾屆奧運的式樣大致相同，但就加入了跟Covid-19相關的條款，包括列明參賽者要自行承擔因為染疫而健康受損、身體嚴重受傷或死亡的風險及責任，進一步保障IOC及東奧主辦單位的利益。Yahoo Sports指出，2016年里約奧運亦是在寨卡病毒陰霾下舉行，但當時的聲明並未有包含關於疾病的免責條款。

IOC營運總監夏德（Lana Haddad）表示，免責聲明是要提高透明度，以及確保參加者了解及同意當中風險，她又強調，聲明內所有條文都符合法律框架。不過，當傳媒透過書面查詢，若果拒絕簽署聲明會有甚麼結果時，IOC的發言人並未作出正面回應。

日本第三波疫情仍然持續，當地政府周五正式頒佈，將東京和大阪等九地的緊急事態宣言，延長至下個月20日。日本國內外反對在疫情下舉辦奧運的聲音亦越來越大，不過，日方及IOC仍然多次強調，有信心東奧能在安全情況下舉行。東奧組委會則表示，計劃在六月公佈第三版、亦即是最後一版的防疫手冊，列明奧運期間的各項防疫守則及措施。

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