網球場上有「好好先生」稱號的拿度，場外亦是一等一的好男人。他征戰網壇二十載幾乎零緋聞，一直跟青梅竹馬的女友瑪莉亞（Maria Francisca Perello）低調生活，兩人感情要好，並於2019年結束長達十多年愛情長跑。不過拿度認為結婚與否只是其次，事關他已跟這女孩生活多年，早就認定對方。

專注網球事業的拿度，向來把私人生活收得很埋，他整個社交媒體都是練球比賽的相片。但只要細心留意的話，不難發現有位女子不時會出現在拿度身旁，她就是泥地王太太瑪莉亞。據講兩人初次邂逅，是因為拿度妹妹Maribel牽紅線，同為西班牙籍的瑪莉亞是其妹妹朋友，兩人於2005年相識後，迅速發展成情侶。他們猶如小情人拍拖時的青澀，瑪莉亞起初看拿度比賽都非常低調，亦不願透露太多與拿度的感情。

直至2019年兩人拉埋天窗，婚禮安排在西班牙馬略卡島一個堡壘以私人形式安靜進行，賓客入場都要關上手機。新婚同年，拿度在ATP年終賽小組賽不敵衞冕的施華利夫，記者賽後竟問他是否因新婚關係輸波，他就罕有地發怒，並稱自己早已認定瑪莉亞，結婚只是其次：「你真的要問我這個問題嗎？我很驚訝，因為我已跟這位女孩生活15年了，有非常穩定的感情和生活，戴上戒指與否，其實也沒分別。」不過拿度亦指婚禮上大家都玩得很開心，是個高興的派對，並在社交媒體公開兩人婚照，低調得來又甜蜜。

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