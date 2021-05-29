周五NBA季後賽快艇於西岸首圈G3作客小馬，來到幾乎全場爆滿的美國航空球場，球星尼納特（Kawhi Leonard）無懼小馬一片藍海的氣勢，他今場再交出36分，即使小馬球星當錫（Luka Doncic）錄得季後賽新高44分，另有9籃板9進攻的漂亮數據，他仍帶領快艇勝118:108，與同日的塞爾特人一樣，於落後兩場的劣勢下追回1:2。

西岸4號種籽快艇首兩仗季後賽未能把握主場之利，被第5的小馬連續兩場「以下犯上」，落後場數0:2。但教練路爾（Tyronn Lue）賽前揚言不擔心球隊的局勢，並謂己隊主場被小馬贏了兩仗，他們就要去達拉斯還以顏色。今仗造訪小馬的美國航空球場，球館內坐滿17,705名球迷，比季初任何一間主場館都要多出逾三倍人數，今仗亦是他們五年來首在主場出戰季後賽。小馬氣勢強勁，當錫開賽即獨力打出8:0攻勢，包括射入兩記三分球，首節初段就領先30:11，令全場球迷球迷更加狂熱。但面對強勢的藍軍尼納特未有懼怕，上仗拿下41分的他，今仗首8次起手全部命中，領快艇回敬一波14:0攻勢，半場反超63:61，冷卻了的小馬球迷的瘋狂。

換邊後快艇一直保持些微的優勢，尼納特再在第四節以100%的命中率交出9分，包括三分球1射1中，罰球4射全中及射入1記兩分球，加上「細摩」馬卡斯莫里士（Marcus Morris）第四節勇猛的表現，即使當錫末節再入10分力挽狂瀾，快艇最後仍帶走勝利，成功結束季後賽五連敗（連計去年奧蘭多賽場次圈不敵金塊的敗仗）。繼綠軍同日先在東岸首圈G3擊敗網隊，追回場數1:2後，快艇亦於落後兩場之下追近1:2，連計同日另一場東岸首圈G3鷹隊擊敗紐約人，周五三場季後賽結束後，快艇、綠軍和紐約人的場數同為1:2。

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