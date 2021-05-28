今屆歐聯決賽堪稱是金錢對決，曼城自2008年阿聯酋油王阿布扎比集團入主後，13年間花逾20億鎊（約220億港元）打造陣容，今季才首次闖入歐聯決賽；車路士則自2003年俄羅斯油王阿巴莫域治入主後，曾在2012年首嘗歐聯冠軍滋味，今季更豪花2.22億鎊打造新戰「車」，事隔九年再闖歐洲之巔。

由於雙方都有「無限財力」支持，兩軍球員身價不菲，其中曼城門將艾達臣摩拉斯就花費了3,600萬鎊，車路士更以破球壇門將轉會費紀錄，7,200萬鎊購入阿列沙巴拿加（Kepa），惜此子表現與身價不符，今季再花2,100萬鎊購入艾度亞文迪把關，單計門將一環藍戰士已花費近億，惜文迪在英超煞科戰受傷，如未能復出將由Kepa把關。

防線上車路士的球員身價較低，當中堤亞高施華是免費來投，列斯占士、安達斯基斯坦臣均是青訓產品，隊長艾斯派古達只花球隊約800萬鎊，最貴的只有去夏以4,500萬鎊加盟的左閘芝維爾；反觀曼城近年銳意整頓防線，正選守將基爾獲加、史東斯、祖奧簡斯路轉會費全部4,000萬鎊以上，堪稱今季最佳收購的中堅魯賓戴亞斯亦花了6,100萬鎊。

兩軍中前場球員個個身價不菲，其中曼城領軍人物奇雲迪布尼轉會費達6,800萬鎊，配合6,100萬鎊的馬列斯、5,700萬鎊的史達寧、4,500萬鎊的貝拿度施華攻堅，說藍月攻擊線由金錢打造並不為過。

不過車路士的德國孖寶身價夏維斯及迪姆華拿，亦分別花費了藍戰士7,200萬鎊及4,800萬鎊，加上5,700萬鎊的基斯甸普列錫、3,600萬鎊的薛耶治等人，足以與曼城媲美。

文：尊嘉