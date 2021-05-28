曼聯喺周三場歐霸盃決賽同維拉利爾踢到互射12碼階段決勝負，呢次超漫長嘅PK戰，雙方射完頭10輪冇個宴客，結果去到第11輪，門將迪基亞操刀就孭咗罪人隻鑊。原本12碼就係聽天由命嘅遊戲，唔應該怪任何人、接波多過射波嘅門將，但作為一位世界級門將，迪基亞成個生涯撲救12碼比率又真係太低，不足兩成，家陣仲要俾人發現佢冇跟足守門員教練提供嘅「貓紙」，喺過程中自把自為，結果佢今次又真係一球都救唔到，都好難唔怪佢。

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曼聯望迪基亞換奧比歷

賽後，網上流出一張曼聯教練團畀迪基亞嘅12碼貓紙，當時收埋咗喺迪基亞抹汗嘅毛巾中，列出對方球員嘅慣用腳同預計會射嘅方向，建議佢應該向邊面撲波，但後尾大家都發現呢張貓紙唔係好準，只有三個預測係正確。迪基亞唔知係咪都嫌貓紙唔掂，射完頭五輪發現有出入後，進入突然死亡階段後就有啲跟，有啲唔跟，當中第六輪嗰陣，佢就冇遵照貓紙叫佢留喺中間，反而撲向左邊，結果摩西斯高美斯真係射中間入網。

迪基亞今次叫做咗罪人，但曼聯班隊友都好窩心，除咗當晚佢一射失後，個個爭住上前拍膊頭安慰，賽後亦有好多隊友都喺ig鼓勵佢，希望佢唔好自責。迪基亞隔咗一日後，亦透過twitter表明自己唔會氣餒：「跌倒後再起番身。從經驗中學習，再次努力爭勝。@ManUtd感謝你哋嘅支持。」不過，曼聯班高層可能就唔係咁睇，難得入決賽但輸波，有指佢哋已經決定今夏一定會清洗迪基亞，而且仲諗住將佢送返去佢嘅前東家馬德里體育會，希望用佢做籌碼嚟引入對方門將奧比歷，後者身價起碼高達7,000萬鎊，如果曼聯攞迪基亞入交易條件，就可以降低奧比歷嘅轉會費。

B費唔揀射先至係「輸波罪人」

不過倫敦政治經濟學院嘅心理學專家柏拉斯奧斯靴達就認為，以隊長身份出戰嘅般奴費南迪斯（B費），喺擲毫嗰陣贏出後讓維拉利爾先射，先係曼聯落敗嘅關鍵因素。佢以自己過去嘅研究，指出後射一隊往往要承受更大嘅心理壓力，所以勝算會降低20個百分點。「我以為球壇大部份人都會知道，（先射）會有60:40優勢。B費將呢20個百分點優勢拱手讓畀維拉利爾，我真係十分震驚。」

無論怪迪基亞定B費都好，曼聯失盃已成事實，都係等領隊蘇斯克查諗諗今個夏天點樣執好隊波。要講周三場波邊個踢得差，紅魔入面其實拉舒福特都算係其中一個，有慈善球王之稱嘅佢，之前就兒童饑荒嘅議題同前美國總統奧巴馬進行過一次Zoom嘅對談，佢就覺得可以同咁偉大嘅人物交流，好似好唔現實咁，而奧巴馬就大讚福仔，話自己23歲嗰陣都未識得好似福仔咁關心社會，睇嚟福仔以後真係可以向從政條路發展。